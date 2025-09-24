جمعية البر بالرياض تودع أكثر من 4.9 مليون ريال دعمًا للأسر في اليوم الوطني 95

بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ95، أودعت جمعية البر بالرياض مبلغ 1,095 ريالًا في حسابات 4,526 أسرة مستفيدة مسجلة لديها، ليصل إجمالي المبالغ المودعة إلى أكثر من 4,955,970 ريالًا.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الجمعية المستمرة في دعم الأسر المحتاجة وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي، وتجسيد معاني المشاركة الوطنية في هذه المناسبة الغالية، عبر إدخال البهجة والسرور على قلوب المستفيدين ومشاركتهم فرحة الوطن.
وأكدت الجمعية أن هذه الخطوة تعكس رسالتها الإنسانية والاجتماعية، وتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين القطاع غير الربحي وتعزيز دوره التنموي.