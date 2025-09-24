جمعية البر بالرياض تودع أكثر من 4.9 مليون ريال دعمًا للأسر في اليوم الوطني 95

بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ95، أودعت جمعية البر بالرياض مبلغ 1,095 ريالًا في حسابات 4,526 أسرة مستفيدة مسجلة لديها، ليصل إجمالي المبالغ المودعة إلى أكثر من 4,955,970 ريالًا.