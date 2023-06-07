"أدير العقارية" تنجح في مزاد فندق "رؤى طيبة" وتؤكد قوة السوق العقاري في المدينة المنورة

وبيَّن "آل سعد" أن نجاح المزاد يأتي انطلاقًا من أهمية هذه الفرصة التي تجمع بين الرحابة والفخامة، والمزايا العديدة التي تتمتع بها، حيث يُعد الاستثمار بالمشاريع الفندقية في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة؛ استثمارًا ذكيًا مضمون العائد والنجاح، بفضل المكانة الروحية التي تحظى بها، واحتضانها للعديد من المرافق العصرية كالمستشفيات، والمدارس، والأسواق، والفنادق، التي ساهمت في توفير أعلى درجات الراحة لملايين الزوار الذين تهفو قلوبهم لزيارة المدينة المنورة والصلاة في المسجد النبوي الشريف.