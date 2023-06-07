"أدير العقارية" تنجح في مزاد فندق "رؤى طيبة" وتؤكد قوة السوق العقاري في المدينة المنورة

نجحت شركة "أدير العقارية" في تنظيم مزاد هجين (حضوري، إلكتروني) أقيم تحت إشراف مركز الأسناد والتصفية (إنفاذ) وبقرار من محكمة التنفيذ وذلك اليوم الأربعاء الموافق 7 يونيو 2023م؛ تمكنت فيه من بيع فندق "رؤى طيبة" جوهرة فنادق المدينة المنورة؛ بقيمة مالية إجمالية بلغت 186,243,750 ريال (شاملة قيمة التصرفات العقارية والسعي).
وأشار متعب بن حمد آل سعد الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية؛ إلى أن المزاد حظي بمشاركة واسعة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال الذي تنافسوا بشدة للفوز بهذه الدرة الفريدة التي تتألق بموقعها الاستراتيجي في قلب المنطقة المركزية بجوار المسجد النبوي الشريف، حيث تشهد المنطقة نموًا متسارعًا ونشاطًا عقاريًا متزايدًا لإطلاق المشروعات الاستثمارية السياحية والفندقية الكُبرى التي تلبي احتياجات ومتطلبات زوار المدينة المنورة بأعلى مستويات الراحة والفخامة، مما جعل من فندق "رؤى طيبة" خيارًا نموذجيًا للمستثمرين الذين يرغبون في تملك عقار ربحي في قلب طيبة الطيبة.
وبيَّن "آل سعد" أن نجاح المزاد يأتي انطلاقًا من أهمية هذه الفرصة التي تجمع بين الرحابة والفخامة، والمزايا العديدة التي تتمتع بها، حيث يُعد الاستثمار بالمشاريع الفندقية في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة؛ استثمارًا ذكيًا مضمون العائد والنجاح، بفضل المكانة الروحية التي تحظى بها، واحتضانها للعديد من المرافق العصرية كالمستشفيات، والمدارس، والأسواق، والفنادق، التي ساهمت في توفير أعلى درجات الراحة لملايين الزوار الذين تهفو قلوبهم لزيارة المدينة المنورة والصلاة في المسجد النبوي الشريف.
علاوةً على ذلك فإن فندق "رؤى طيبة" يُعتبر جزءًا من مشروع "رؤى المدينة"، وهو مشروع تطوير شامل يهدف إلى تحويل المدينة المنورة إلى وجهة إسلامية وثقافية حديثة، بدعمٍ من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو ما ساهم في زيادة أهمية هذه الفرصة البارزة، وجعل منها مطلبًا رئيسيًا للمستثمرين.
وفي ختام حديثه أكد "آل سعد" أن شركة "أدير العقارية" تسعى دائمًا لتوفير أهم الفرص الاستثمارية التي تحظى بمواقع استراتيجية بارزة، لتوفر استثمارًا ناجحًا وآمنًا لعملائها، تحقيقًا لأهداف الشركة واستراتيجيتها التي تعتمد على تقديم منتجات عقارية نوعية تراعي أعلى المعايير العالمية، تلبي احتياجات السوق، وتساهم في تنمية أعمال عملائها وشركاء النجاح.