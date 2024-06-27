"التجارة" تشهِّر بفرع شركة ارتكبت الغش التجاري في حيازة منتجات غذائية منتهية الصلاحية

شهّرت وزارة التجارة بفرع شركة مواد غذائية بمدينة جيزان بعد صدور حكم قضائي نهائي بإدانة المنشأة ومدير الفرع بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري؛ نتيجة حيازة وعرض منتجات غذائية منتهية الصلاحية (14 عبوة عصائر).
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من محكمة الاستئناف بجازان المتضمن فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة لمدة أسبوعين، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.
وتؤكد وزارة التجارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.
كما تحث عموم المستهلكين على الإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز الاتصال على الرقم 1900.