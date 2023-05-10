تعليقًا على خبر "سبق".. "السليمان": كلمة تقولها أو عبارة تكتبها على مواقع التواصل قد تقودك إلى السجن

ويعلق "السليمان" قائلًا: "شخصيًا أشعر بالحزن والشفقة على أي شخص يقع في مأزق قانوني بسبب كلمة قالها أو عبارة كتبها، فقد يخسر بسببها حريته أو وظيفته أو ماله، وفي الأمثال يقول الحكماء: (لسانك حصانك إن صنته صانك وإن هنته هانك). وقالت العرب قديمًا: (رب كلمة تقول لصاحبها دعني). وسر شفقتي أن الإنسان يكون في غنى عن الوقوع تحت طائلة عقوبات تؤثر على حياته وسمعته، قد تصل إلى السجن والغرامة في لحظات انفعال دون أن يجني منها غير الخسارة والحسرة والندم، خاصة إذا كانت متعلقة بشيء سطحي مثل التشجيع الرياضي، الذي يفترض أنه وسيلة ترفيهية لتفريغ الضغوط وليس صناعتها ودفع أثمان باهظة مقابلها!".