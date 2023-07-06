"النيابة العامة": سائق المركبة يتحمل مسؤولية السلوكيات والممارسات المتعلقة بتجاوز السرعة

وأشارت النيابة إلى أنه في حال نتج عن تجاوز السرعة وفاة، أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منها، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على واحد وعشرين يومًا فيعد ذلك موجبًا للمساءلة الجزائية.