السفير الأمريكي لدى المملكة لـ "سبق": ليس هناك دولتان أكثر طموحًا من الولايات المتحدة والسعودية

واحتفلت السفارة الأمريكية في الرياض بالذكرى الـ 248 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية في حفل استقبال استضافه السفير الأمريكي مايكل راتني في مقر السفارة أمس الخميس، حيث رحب السفير بضيف الشرف الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، وعدد من المسؤولين السعوديين البارزين، ومئات الضيوف والأصدقاء السعوديين، كما حضر الحفل عددٌ من الزوار القادمين من واشنطن من بينهم أعضاء في الكونغرس الأمريكي.