الأول في المنطقة.. اكتمال المركز السعودي للعلاج بالبروتون بمدينة الملك فهد الطبية

ويقدم المركز خدمات العلاج بالبروتون داخل المملكة وخارجها؛ لكونه الأول والوحيد لعلاج الأورام بتقنية أشعة البروتون في الشرق الأوسط، وقد تم إنشاؤه على مساحة 4000 متر مربع، وبتكلفة أكثر من 924 مليون ريال، مشيرًا إلى أن المركز يُعد أحد أكبر المشاريع التي يشهدها القطاع الصحي، ويواكب النمو والتطور والريادة في القطاع الصحي بالمملكة؛ للوصول لمجتمع حيوي، والإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الصحي وفق رؤية المملكة 2030.