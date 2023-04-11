 "البيئة ": خمسة أشهر على انتهاء مهلة الإفصاح عن الآبار غير المرخَّصة

وأوضحت الوزارة أن استقبال طلبات الإفصاح عن الآبار غير المرخَّصة أو المفقودة رخصها يتم عبر تطبيق (نما)، من خلال الدخول إلى خدمة (طلب إفصاح عن بئر غير مرخَّصة) وتعبئة البيانات المطلوبة، للحصول على شهادة الإفصاح إلكترونيًّا بكل يسر وسهولة، وتعفي هذه الشهادة أصحابها من الغرامات المقررة وفقًا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، التي تصل إلى (100) ألف ريال، كما تمكِّنهم من الحصول على خدمات (تعميق أو تنظيف أو حفر بئر بديلة)، متى ما انطبقت عليهم شروط وضوابط حفر واستخدام آبار المياه الجوفية.