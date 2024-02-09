تعرَّف على المناطق المتوقع هطول الأمطار فيها اليوم الجمعة

تعرَّف على المناطق المتوقع هطول الأمطار فيها اليوم الجمعة
يشير آخر التوقعات إلى استمرار فرص هطول الأمطار، اليوم الجمعة، في مناطق عدة من المملكة، خاصة في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، تكون هذه الأمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالبرق والرعد وزخاتٍ من البَرَد أحياناً، وفي التفاصيل:
يكون الطقس معتدلاً في مختلف المناطق ومائلاً للحرارة في سواحل البحر الأحمر والمنحدرات الغربية كافة، نهار اليوم، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط مع ساعات العصر على سواحل البحر الأحمر الجنوبية، وتهطل زخاتٌ متفاوتة الشدة من الأمطار قد تُصحب بالرعد أحياناً في أجزاءٍ من جنوب المملكة وغربها.
يُتوقع هطول أمطار متفاوتة الغزارة، في أجزاءٍ من جنوب غرب المملكة تشمل أجزاءً من مناطق: الباحة وعسير وجازان، كما تشمل أجزاءً من منطقة مكة المكرّمة مع ساعات الصباح، ومع ساعات الظهر والعصر تمتد فرص الأمطار لتشمل أجزاءً من منطقة المدينة المنوّرة، كما قد تشمل محافظة أملج جنوبي منطقة تبوك.
ومع ساعات المساء والليل، تستمر فرص الأمطار في أجزاءٍ من جنوب غرب المملكة، ومنطقة مكة المكرّمة وأجزاءٍ من منطقة المدينة المنوّرة، تكون رعدية وغزيرة أحياناً، كما تشمل أجزاءً من منطقتَي حائل والحدود الشمالية مع ساعات منتصف الليل.
ويكون الطقس خلال ساعات الليل، بارداً إلى باردٍ نسبياً بوجهٍ عام، ومعتدلاً في سواحل البحر الأحمر، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجهٍ عام.