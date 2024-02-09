تعرَّف على المناطق المتوقع هطول الأمطار فيها اليوم الجمعة

يكون الطقس معتدلاً في مختلف المناطق ومائلاً للحرارة في سواحل البحر الأحمر والمنحدرات الغربية كافة، نهار اليوم، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط مع ساعات العصر على سواحل البحر الأحمر الجنوبية، وتهطل زخاتٌ متفاوتة الشدة من الأمطار قد تُصحب بالرعد أحياناً في أجزاءٍ من جنوب المملكة وغربها.