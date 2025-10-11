تقرير حقوقي: 13 ألف حالة انتحار في اليمن خلال عقد الحرب.. 78 ٪ من الضحايا في مناطق سيطرة الحوثيين

وتضمّن التقرير ملحقًا بعنوان «شهادات من الميدان» يوثّق قصصًا إنسانية مؤلمة، منها انتحار الطفل أحمد الحسيني (12 عامًا) بعد حرمانه من المدرسة، والطالبة مثنّى (22 عامًا) بعد ابتزازها إلكترونيًا، والمعلم ياسر جنيد (45 عامًا) إثر انقطاع راتبه واعتقاله، إضافة إلى المخترع عبدالمجيد علوس (32 عامًا) الذي أنهى حياته بعد مصادرة اختراعاته. وأكدت المؤسسة أن هذه الحالات تمثل “قمة جبل الجليد” لظاهرة تتنامى بصمت في ظل الخوف والوصم الاجتماعي.