"المرور": رصد مخالفة عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة سيكون مرة كل 15 يومًا

أكدت إدارة المرور أن رصد مخالفة عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة، الذي سيدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل، سيكون مرة كل 15 يومًا، موضحة أنه سيُطبَّق في جميع مدن ومحافظات المملكة، ومشيرة إلى أن قيمة المخالفة ستتراوح بين (100-150) ريالاً.
وكانت الإدارة العامة للمرور قد أعلنت أن الرصد الآلي للمخالفة سيكون لكل المركبات على الطرق بشكل مباشر في حال عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة بدءًا من 1 أكتوبر.
يُشار إلى أن إدارة المرور كانت قد فعَّلت نهاية العام الماضي الرصد الآلي لـ(7) مخالفات مرورية، شملت: وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف، والمخالفة الثانية هي تجاوز محطة قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل، والثالثة هي قيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف، والرابعة هي تنظيمات السير على الطريق (Ramp Metering).
وتضمنت المخالفات أيضًا: عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن في الطريق متعدد المسارات، فيما كانت المخالفة السادسة عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلاً أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة. أما المخالفة السابعة فتمثلت في القيادة على أكتاف الطريق وعلى الأرصفة أو المسارات التي يُمنع القيادة فيها.