"المرور": رصد مخالفة عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة سيكون مرة كل 15 يومًا

يُشار إلى أن إدارة المرور كانت قد فعَّلت نهاية العام الماضي الرصد الآلي لـ(7) مخالفات مرورية، شملت: وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف، والمخالفة الثانية هي تجاوز محطة قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل، والثالثة هي قيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف، والرابعة هي تنظيمات السير على الطريق (Ramp Metering).