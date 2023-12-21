مجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا يحسن كفاءة النظر لخمسينية عانت من ورم ضخم بالجمجمة

وكانت المريضة قد راجعت المستشفى وهي تشتكي من صداع مزمن بالإضافة لضعف النظر، وفور وصولها أخضعها الفريق الطبي الذي يضم د. نايف بن هديف العتيبي، استشاري جراحة أنف وأذن وحنجرة، وجراحات قاع الجمجمة، ود. عبدالله العبيد استشاري جراحة المخ والأعصاب، والمتخصص في قاع الجمجمة و الأورام والأوعية الدموية العصبية، لحزمة من الفحوصات الطبية الدقيقة التي من بينها المناظير، والأشعة المغناطيسية، وفحص للهرمونات، والبصر، بالإضافة إلى الأشعة المقطعية ثلاثية الأبعاد، وأظهرت النتائج وجود ورم كبير حجمه "4" سنتيمتر مكعب، علماً بأنه من النادر أن تصل مثل هذه الأورام إلى هذا الحجم، وسبب ضغطاً حاداً على مراكز حساسة، وأخضع الفريق الطبي الحالة إلى الدراسة وانتهى إلى خطة علاجية، ترتكز على استئصال الورم، وبالفعل تم تحضير المريضة وإتخاذ الترتيبات الأخرى، وأجريت لها عملية باستخدام تقنيات حديثة من بينها أجهزة الملاحة الجراحية، وتم استئصال الورم بالدخول عبر الأنف والجيوب الأنفية، وبتوفيق من الله مضت العملية التي استمرت زهاء الـ"5" ساعات، وفقاً للخطة العلاجية، وتوجت جهود الفريق الطبي بالنجاح التام، ونُقلت المريضة من غرفة العمليات إلى العناية المركزة، حيث أمضت فيها "48" ساعة تحت المراقبة، ثم حُولت إلى غرف التنويم وبقيت فيها لمدة "6" أيام تحسنت خلالها حالتها الصحية مع العناية الطبية الحثيثة قبل مغادرتها المستشفى، وقد طرأ تحسن ملحوظ على قدرتها على الإبصار، إضافة إلى تحسن الصداع المزمن الذي عانت منه لسنوات.