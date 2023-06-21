على مرأى ومسمع جيش الاحتلال.. مستوطنون يخربون بلدات فلسطينية في الضفة

أفاد سكان ومسؤولون، اليوم "الأبعاء"، بأن مستوطنين إسرائيليين هاجموا بلدات فلسطينية في الضفة الغربية المحتلّة، مساء أمس، وأضرموا النار في مبان وسيارات، فيما بدا أنه ردّ على مقتل أربعة إسرائيليين على أيدي مسلحين بالقرب من إحدى المستوطنات.