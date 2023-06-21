على مرأى ومسمع جيش الاحتلال.. مستوطنون يخربون بلدات فلسطينية في الضفة

أفاد سكان ومسؤولون، اليوم "الأبعاء"، بأن مستوطنين إسرائيليين هاجموا بلدات فلسطينية في الضفة الغربية المحتلّة، مساء أمس، وأضرموا النار في مبان وسيارات، فيما بدا أنه ردّ على مقتل أربعة إسرائيليين على أيدي مسلحين بالقرب من إحدى المستوطنات.
وأوضح رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية، يعقوب عويس، أن مجموعة كبيرة من المستوطنين شنّوا هجومًا أحرقوا خلاله محطة وقود وبساتين ومصنع أسمنت وعشرات السيارات، بينما وقفت قوات الأمن الإسرائيلية من جنود وأفراد شرطة دون أن تتدخل؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأضاف: أن الهجوم كان غير مسبوق، وأطلقوا النار خلاله، ولم نعرف إذا كان إطلاق النار من مستوطنين أو من جنود بسبب ظلام الليل.