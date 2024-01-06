"الطيران المدني" تُسخّر طاقاتها التشغيلية واللوجستية لخدمة رالي داكار السعودية 2024م

وتمثلت الخدمات في: توفير تصاريح أمنية لجميع موظفي فريق وأعضاء المنظمين والمشغلين والمشاركين عبر المطارات التي يمر بها الرالي وهي (العلا، المدينة، الدوادمي، الهفوف، حائل، ينبع)، علاوة على استخراج التصاريح اللازمة لمشاركة الشركات الأجنبية لنقل المشاركين برالي داكار بين مطارات المملكة المحددة، وكذلك استخراج التصاريح اللازمة للشركات الأجنبية للطائرات المروحية خلال فترة مسار الرالي، حيث تم تصريح وتنظيم تشغيل 12 مروحية من طائرات الهليكوبتر، إلى جانب التنسيق مع شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية لتنظيم الحركة الجوية لعمليات رالي داكار.