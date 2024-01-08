السبب مركبة رياضية.. عملية نوعية بالعلا تُنهي معاناة مريض مع إصابة تهتكية بإصبعه

تَمكن الفريق الطبي بمستشفى الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بمحافظة العلا، عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، من إجراء عملية نوعية لإنهاء معاناة مريض يعاني من إصابة تهتكية في إصبع الإبهام لليد اليسرى؛ إثر تعرضه لإصابة أثناء إصلاح مركبة رياضية.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي، أن المستفيد في العقد الثالث من العمر من الجنسية الليتوانية، قد حضر إلى قسم الطوارئ بمستشفى الأمير عبدالمحسن عن طريق الإسعاف الخاص، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة من قِبَل الطاقم الطبي بالتعاون مع الفريق الأمريكي MGB؛ تَبين وجود كسر مفتوح في سلامية الإبهام لليد اليسرى مع وجود قَطع في وتر الإبهام الباسط.
وأضاف التجمع أنه على الفور قرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية لتثبيت الكسر وإصلاح الوتر؛ حيث تكللت العملية بنجاح -ولله الحمد- وغادر المريض المستشفى بعد استكمال الفترة العلاجية اللازمة وهو بحالة صحية جيدة.
يُذكر أن مستشفى الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بمحافظة العلا أجرى 45549 عملية جراحية خلال العام الميلادي 2023م؛ بينما استقبل 100895 حالة طوارئ خلال العام المنصرم.