السبب مركبة رياضية.. عملية نوعية بالعلا تُنهي معاناة مريض مع إصابة تهتكية بإصبعه

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي، أن المستفيد في العقد الثالث من العمر من الجنسية الليتوانية، قد حضر إلى قسم الطوارئ بمستشفى الأمير عبدالمحسن عن طريق الإسعاف الخاص، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة من قِبَل الطاقم الطبي بالتعاون مع الفريق الأمريكي MGB؛ تَبين وجود كسر مفتوح في سلامية الإبهام لليد اليسرى مع وجود قَطع في وتر الإبهام الباسط.