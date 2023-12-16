بعدما كانت مشكلتهم "المكب".. معاناة سكان غرب عارضة جازان تتفاقم بسبب تفجيرات "الكسارات"

وكان مصدر من المدينة الصحية بالعارضة قد قال في وقت سابق لـ"سبق": معايير المدن الصحية تقع في 80 معيارًا، لكل إدارة من الإدارات جزء من هذه المعايير، ومن ضمنها قياس نسبة جودة الهواء، وحظر التدخين، وغيرها من المعايير، وحرائق المكب تندلع بين الحين والآخر.. ووقوعه ضمن نطاق محافظة أبو عريش زاد من صعوبة المطالبة بنقله وأيضًا لعدم وجود موقع آخر.