في ظل تراجع طفيف بالأسعار.. زيادة في معدل الطلب على الشقق بالرياض

ارتفع خلال الشهر الماضي الطلب على الشقق في العاصمة الرياض، حيث قفزت الصفقات إلى نحو 30% على أساس شهري بقيمة لامست المليار و800 مليون ريال بفارق نصف مليار عن الشهر الذي قبله والذي سجل 13 مليارًا.
وشهد متوسط سعر المتر الشهر الماضي انخفاضًا طفيفًا بلغ 0.3%، وذلك وفق مؤشرات الهيئة العامة للعقار، ويأتي الإقبال على الطلب على الشقق حيث باتت الخيار المناسب للكثيرين.
ورصدت "سبق" تأكيد متعاملين أن السوق العقاري لا يزال يعاني من الركود؛ نتيجة لعوامل عدة؛ من أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا.
وكانت الهيئة العامة للإحصاء قد كشفت عن ارتفاع أسعار العقارات 1.7% خلال الربع الثاني من العام 2024 مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي، ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 2.8%.
وأفادت نتائج النشرة عن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 2.8%؛ وذلك على أساس سنوي؛ نظرًا لثقل القطاع السكني المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الثاني عام 2024م مقارنة بالربع الثاني من عام 2023م.
وسجّل القطاع السكني ارتفاعًا بنسبة 2.8% في الربع الثاني من عام 2024م؛ فيما سجلت أسعار العمائر السكنية ارتفاعًا بنسبة 0.1% وأسعار الفلل بنسبة 0.5%، وأسعار البيوت بنسبة 1.4%، في حين ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 2.9%.
يُذكر أن حجم التمويل العقاري السكني للأفراد المقدم من المصارف في المملكة خلال يونيو 2024 سجّل انخفاضًا بنسبة 31% إلى 5.3 مليار ريال مقابل 7.7 مليار ريال في مايو، وحجم تمويل الشركات للأفراد تراجع بنسبة 36.5% إلى 160 مليون ريال مقابل 252 مليون ريال في مايو.
كما بلغ حجم التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد الممنوح من شركات التمويل خلال النصف الأول 1.32 مليار ريال، وقد استحوذت الشقق على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل العقاري السكني؛ إذْ بلغت 72 مليون ريال تمثّل 45% من إجمالي حجم التمويل، ثم الفلل بـ71 مليون ريال، وتمثل 44%، والأراضي بـ18 مليون ريال بحصة 11%.