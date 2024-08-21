في ظل تراجع طفيف بالأسعار.. زيادة في معدل الطلب على الشقق بالرياض

ارتفع خلال الشهر الماضي الطلب على الشقق في العاصمة الرياض، حيث قفزت الصفقات إلى نحو 30% على أساس شهري بقيمة لامست المليار و800 مليون ريال بفارق نصف مليار عن الشهر الذي قبله والذي سجل 13 مليارًا.