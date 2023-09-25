تَضمنت عرضًا مسرحيًّا.. فعاليات متنوعة لمستفيدي "إرادة الرياض" احتفالًا بيوم الوطن الـ93

وقال: هذا اليوم نستحضر فيه الجهود التي بُذلت لتحقيق ما وصلنا إليه من تطور وتقدم في كل المجالات منذ عهد المؤسس وحتى وقتنا الحاضر، والاحتفال بما تَحقق من إنجازات كانت حلمًا؛ في ظل توجيهات ومتابعة قيادتنا الحكيمة، ورؤية مباركة (رؤية 2030) بما تضمنته من خطط وأهداف استراتيجية.