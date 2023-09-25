تَضمنت عرضًا مسرحيًّا.. فعاليات متنوعة لمستفيدي "إرادة الرياض" احتفالًا بيوم الوطن الـ93

دشن مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض فعالياته للاحتفال بمناسبة اليوم الوطني 93؛ وذلك برعاية المدير التنفيذي الدكتور حسن بن رافع الشهري، وحضور المساعدين ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين والموظفات، والتي ينظمها المجمع لمرضاه ومنسوبيه وتستمر أسبوعًا كاملًا.
وتَضَمنت الاحتفاليةُ مشاركة إدارة التغذية، وإدارة شؤون المرضى، وإدارة خدمات التمريض، وإدارة الشؤون المالية والإدارية، وإدارة التشغيل، وإدارة الاتصال المؤسسي، وقسم المشاركة المجتمعية، وقسم الأمن والسلامة، والعيادات الخارجية بكافة أقسامها (رجال- نساء- أطفال)، وعدد من الفِرَق التطوعية.
وأعرب "الشهري" عن سعادته بهذه المناسبة رافعًا التهنئة باسمه ونيابة عن المرضى وأسرهم والمنسوبين لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وإلى الشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة السعيدة.
وقال: هذا اليوم نستحضر فيه الجهود التي بُذلت لتحقيق ما وصلنا إليه من تطور وتقدم في كل المجالات منذ عهد المؤسس وحتى وقتنا الحاضر، والاحتفال بما تَحقق من إنجازات كانت حلمًا؛ في ظل توجيهات ومتابعة قيادتنا الحكيمة، ورؤية مباركة (رؤية 2030) بما تضمنته من خطط وأهداف استراتيجية.
وكانت احتفالات المجمع بهذه المناسبة السعيدة قد انطلقت يوم السبت بفعاليات متنوعة للمرضى المنومين في الأقسام الداخلية، ونزلاء منزل منتصف الطريق والرعاية اللاحقة، ومراجعي الرعاية النهارية، نفّذتها إدارة التأهيل الطبي والأنشطة بالمجمع.
وتَضمنت الفعاليات إقامة عرض مسرحي بعنوان "يوم الوطن" قدمه مجموعة من الفنانين، إضافة لفقرات غنائية قدّمها الملحن خالد العليان بمشاركة المرضى، ومسابقات ثقافية وطنية، ومعرض للرسم، ومشاركات شعرية لعدد من المتعافين، وتم توزيع الهدايا والجوائز للمستفيدين.
وشهدت هذه الفعالية حضور عدد من الأسر دعمًا لأبنائهم والمشاركة معهم في هذه المناسبة الوطنية الغالية.