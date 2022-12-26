"تعليم الرياض" تدعو المدارس إلى تفعيل أنشطة وفعاليات برنامج "ريـالـي" للوعي المالي

أقامت إدارة تعليم الرياض ممثلةً بإدارتي النشاط الطلابي للبنين والبنات ورشَ عمل تدريبية وتثقيفية لسُفراء برنامج الوعي المالي والادخاري "ريـالـي"، والذي يأتي بالتعاون والشراكة بين وزارة التعليم ومجموعة "سدكو" القابضة؛ في إطار تحقيق أحد مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية للتعليم ضمن رؤية المملكة 2030م التي أكدت على تبنّي مشروعات ومبادرات لتعزيز الوعي المالي ونشر ثقافة الادخار.
وأوضح مساعد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية بنين عبدالله بن سعد الغنّام أن برنامج "ريـــالـــي" للوعي المالي والادخاري ضمن المشروعات والمبادرات الهادفة إلى إكساب الطلاب والطالبات المهارات المالية وتعزيز ثقافة الوعي المالي والادخار والاستثمار وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن البرنامج يستهدف الطلاب والطالبات في جميع المدارس الحكومية والأهلية وفي مختلف المراحل الدراسية.
من جهتها، بيّنت مساعد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية (بنات) فتح بنت عبدالله العرفج أن الورش التدريبية لسُفراء وسفيرات البرنامج تأتي ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، وهي مرحلة التثقيف ونشر الوعي، وتسعى إلى تمكين السفراء من إقامة الورش التدريبية والتعريفية لزملائهم الطلاب والطالبات في المدارس، وطرق التسجيل بمنصة (Riyali.com)، والرد على تساؤلاتهم، وتحفيزهم للمنافسة وتحقيق أعلى النتائج.
ودعت "العرفج" جميع المدارس إلى تفعيل أنشطة وفعاليات برنامج "ريـالــي" للوعي المالي والادخار وفق إطاره التنفيذي، مع حثّ الطلاب والطالبات على التسجيل في منصة (Riyali.com) والمشاركة في الأنشطة التدريبية والتثقيفية وتحديات ومنافسات البرنامج.
ونوّهت "العرفج" إلى أنه سيجري تكريم الطلاب والطالبات الفائزين بجوائز قيّمة، وكذلك للمدارس والسفراء المميزين في تفعيل البرنامج.