"تعليم الرياض" تدعو المدارس إلى تفعيل أنشطة وفعاليات برنامج "ريـالـي" للوعي المالي

من جهتها، بيّنت مساعد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية (بنات) فتح بنت عبدالله العرفج أن الورش التدريبية لسُفراء وسفيرات البرنامج تأتي ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، وهي مرحلة التثقيف ونشر الوعي، وتسعى إلى تمكين السفراء من إقامة الورش التدريبية والتعريفية لزملائهم الطلاب والطالبات في المدارس، وطرق التسجيل بمنصة (Riyali.com)، والرد على تساؤلاتهم، وتحفيزهم للمنافسة وتحقيق أعلى النتائج.