"شؤون المسجد النبوي" تعلن نجاح خطتها التشغيلية خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك

وأوضح مساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية برئاسة المسجد النبوي عبدالعزيز بن علي الأيوبي؛ أنه بلغ إجمالي عدد المصلين في المسجد النبوي خلال العشر الأوائل من شهر رمضان (10.3) مليون مصلٍ ومصلية بزيادة بلغت 47% في الفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغ عدد الزوّار للسلام على الرسول ﷺ وصاحبيه -رضي الله عنهما- (675983) زائراً، فيما بلغ عدد المصلين في المسجد القديم والروضة الشريفة (781829) مصلياً ومصلية خلال العشر الأوائل من رمضان.