بيع صقرين بـ 236 ألف ريال في الليلة الـ 18 لمزاد نادي الصقور السعودي 2025

وشهدت الليلة بيع صقرين بمبلغ (236) ألف ريال، وكانت البداية مع شاهين فرخ، طرح الشعيبة، للطاروحين عطاوي لافي الحربي ويزيد عطاوي الحربي، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ (40) ألف ريال، قبل أن يُباع بمبلغ (150) ألف ريال، بعدها عُرض الصقر الثاني شاهين فرخ، طرح الحنو، واشترك في طرحه خمسة طواريح، وبيع بمبلغ (86) ألف ريال.