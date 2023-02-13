أمير القصيم يكرّم مواطنتين لتبرعهما بجزء من كبديهما لأحد المرضى

وأشاد أمير منطقة القصيم بالدور الإنساني والنبيل الذي جسدته المواطنتان باستشعارهما المسؤولية تجاه إنقاذ مرضى بالكبد، من خلال تبرعهما بجزء من كبدهما، مؤكدًا أن ما قامتا به يعكس قمة النبل الذي يبذله ويقدمه أبناء هذه البلاد المباركة المخلصون تجاه المرضى المحتاجين، موجهًا بتسمية المتبرعتين كسفيرتين للجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد بالقصيم؛ تقديرًا على هذا العمل الإنساني النبيل.