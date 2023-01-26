"السعودي الألماني" تستضيف فعالية "يوم المستثمر" بنسختها الثانية

استضافت مجموعة السعودي الألماني الصحية -مؤخرًا- النسخة الثانية من فعالية "يوم المستثمر"، في فرعها بالرياض.
وجمعت الفعالية مختلف المعنيين من مستثمرين وممثلي شركات التأمين والبنوك، بحضور المهندس صبحي بترجي رئيس مجلس إدارة السعودي الألماني الصحية؛ ومكارم بترجي رئيس المجموعة، بالإضافة إلى كامل فريق الإدارة التنفيذية.
واشتملت الفعالية على جولة في موقع البرج الطبي ومشروع التوسعة الذي تم افتتاحه مؤخرًا والذي يستهدف زيادة عدد أسرّة المرضى والعيادات في المستشفى، بالإضافة إلى جلسة حوار مفتوح مع المسؤولين التنفيذيين في المجموعة.
وناقشت الإدارة -خلال الاجتماع- خطة التوسع المستقبلية والاستراتيجية المتعلقة بالتحول الرقمي، لتحقيق أهداف المجموعة التشغيلية والمالية، بالإضافة إلى الجهود المتواصلة لتحقيق نمو مستدام للعوائد من خلال تنويع وتحسين الخدمات المقدمة.
وقال المهندس صبحي بترجي، رئيس مجلس إدارة السعودي الألماني الصحية: "نحن فخورون بمواصلة تعزيز مكانتنا الرائدة كمقدم خدمات الرعاية الصحية الأسرع نموًّا والأكثر حضورًا على المستوى الجغرافي في المملكة العربية السعودية.
وتابع "بترجي": أضفنا السنة الماضية ثلاثة مرافق جديدة في كل من جدة ومكة المكرمة وأبها، بالإضافة إلى توسع الرياض؛ مما ساهم في توسيع شبكتنا على مستوى المملكة إلى 8 مستشفيات وعيادتين متعددتي التخصصات".
وأكد كل من مكارم بترجي، رئيس المجموعة والدكتور أحمد شبل، الرئيس التنفيذي لـ"السعودي الألماني الصحية"، استمرار المجموعة في تقديم الحلول التي تسهم في تحسين النتائج الصحية للمرضى؛ حيث تتمثل رسالة "السعودي الألماني" الصحية الرئيسية في تشكيل مستقبل الرعاية الصحية؛ باعتبارها جهة رائدة في توفير الرعاية التي ترتكز على المرضى من خلال توفير رعاية أفضل، مع منح أصحاب المصلحة والمعنيين إمكانيات نمو طويل الأمد، كما أنها تسعى جاهدة إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في قطاع الرعاية الصحية المتنامي من خلال الاعتماد على الفريق القيادي المتميز.