"السعودي الألماني" تستضيف فعالية "يوم المستثمر" بنسختها الثانية

وأكد كل من مكارم بترجي، رئيس المجموعة والدكتور أحمد شبل، الرئيس التنفيذي لـ"السعودي الألماني الصحية"، استمرار المجموعة في تقديم الحلول التي تسهم في تحسين النتائج الصحية للمرضى؛ حيث تتمثل رسالة "السعودي الألماني" الصحية الرئيسية في تشكيل مستقبل الرعاية الصحية؛ باعتبارها جهة رائدة في توفير الرعاية التي ترتكز على المرضى من خلال توفير رعاية أفضل، مع منح أصحاب المصلحة والمعنيين إمكانيات نمو طويل الأمد، كما أنها تسعى جاهدة إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في قطاع الرعاية الصحية المتنامي من خلال الاعتماد على الفريق القيادي المتميز.