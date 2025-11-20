إنجازاً طبياً نوعياً.. نجاح ثلاث عمليات دقيقة لاستبدال الصمام الرئوي عبر القسطرة القلبية بالمدينة المنورة

سجّل مركز أمراض وجراحة القلب بتجمع المدينة المنورة الصحي إنجازاً طبياً نوعياً، بعد نجاحه في تنفيذ ثلاث عمليات دقيقة لاستبدال الصمام الرئوي عبر القسطرة بتقنية حديثة تُعد من أحدث ما توصل إليه الطب في هذا المجال، لتشكل بديلاً آمناً وفعالاً عن جراحة القلب المفتوح، وتسهم في تقليص مدة التعافي والحد من فترات الإقامة، بما يعزز جودة حياة المرضى وتجربتهم العلاجية.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن هذه العمليات تعدّ قفزة مهمة لمرضى صمامات القلب الذين يعانون من عيوب وظيفية معقدة لا تستجيب لأساليب القسطرة التقليدية، وكان الخيار الوحيد أمامهم هو جراحة القلب المفتوح ذات المتطلبات الزمنية الأطول خلال مرحلة التعافي واستعادة النشاط.
ويعكس هذا النجاح التزام تجمع المدينة المنورة الصحي بتوفير أحدث الحلول الطبية المتقدمة، ومواصلة تطوير خدمات مسار القلب كأحد أهم مسارات نموذج الرعاية الصحية السعودي، بما يرفع كفاءة التشغيل ويُحسّن النتائج الصحية، انسجاماً مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية السعودية 2030، التي تضع جودة الرعاية الصحية في مقدمة أولوياتها.