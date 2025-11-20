إنجازاً طبياً نوعياً.. نجاح ثلاث عمليات دقيقة لاستبدال الصمام الرئوي عبر القسطرة القلبية بالمدينة المنورة

سجّل مركز أمراض وجراحة القلب بتجمع المدينة المنورة الصحي إنجازاً طبياً نوعياً، بعد نجاحه في تنفيذ ثلاث عمليات دقيقة لاستبدال الصمام الرئوي عبر القسطرة بتقنية حديثة تُعد من أحدث ما توصل إليه الطب في هذا المجال، لتشكل بديلاً آمناً وفعالاً عن جراحة القلب المفتوح، وتسهم في تقليص مدة التعافي والحد من فترات الإقامة، بما يعزز جودة حياة المرضى وتجربتهم العلاجية.