وزير "الإسلامية": الميزانية تجسّد متانة الاقتصاد السعودي وتؤكد صحة الإصلاحات الهيكلية

رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خالص التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام 2024م.
وقال "آل الشيخ" في تصريح له بهذه المناسبة: إن المولى -عز وجل- أنعم على هذه البلاد وشعبها بقيادة حكيمة تعمل ليل نهار من أجل خدمتهم، وتأخذ بجميع الوسائل من أجل تحقيق رفاهيتهم وطموحاتهم، مستعينةً بالله سبحانه وتعالى في تحقيق هذا الهدف.
وأكد وزير الشؤون الإسلامية أن ميزانية المملكة 2024 وما حملته من خير وفير لأهل هذه البلاد جاء نتيجة البرامج والخطط الإصلاحية التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والتي جاءت وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين أيده الله، والتي جعلت من المملكة مركزاً اقتصادياً عالمياً موثقاً وجاذباً للاستثمارات الأجنبية وهذا ولله الحمد انعكس على المشاريع التنموية في مختلف المجالات والقطاعات التي نشاهدها في جميع مناطق المملكة.
وأكد أن هذه الميزانية تجسد متانة الاقتصاد السعودي وتؤكد على مدى وصحة الإصلاحات الهيكلية والمالية الاستباقية التي اتخذتها القيادة الرشيدة لتعزيز قدرة اقتصادها على مواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية، لتستمر العملية التنموية الكبيرة والنهضة الشاملة لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي يقودها سمو ولي العهد حفظه الله.
ونوّه بمضامين كلمة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بمناسبة صدور الميزانية.. وما تضمنته من تأكيد على الالتزام بتعزيز النمو الاقتصادي، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، والتأكيد على دور المملكة إقليميًا ودوليا بأن تنعم دول العالم بالأمن والاستقرار.
واختتم الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ تصريحه سائلًا الله تعالى التوفيق والإعانة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يحفظهم من كل شر وسوء، وأن يديم على المملكة وقيادتها وشعبها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار والرخاء.