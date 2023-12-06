وزير "الإسلامية": الميزانية تجسّد متانة الاقتصاد السعودي وتؤكد صحة الإصلاحات الهيكلية

وقال "آل الشيخ" في تصريح له بهذه المناسبة: إن المولى -عز وجل- أنعم على هذه البلاد وشعبها بقيادة حكيمة تعمل ليل نهار من أجل خدمتهم، وتأخذ بجميع الوسائل من أجل تحقيق رفاهيتهم وطموحاتهم، مستعينةً بالله سبحانه وتعالى في تحقيق هذا الهدف.