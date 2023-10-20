"تنظيم الكهرباء" تُصدر "لائحة ضبط وإثبات مخالفات النظام والفصل فيها"

أصدر مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء "لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها"؛ وذلك استمرارًا لجهود الهيئة في تنظيم القطاع وضمان جودة الخدمات الكهربائية المقدمة، والحدّ من وقوع أي مخالفات لنظام الكهرباء، حيث تشتمل اللائحة على أنواع المخالفات وآليات ضبطها والغرامات المترتبة عليها.