"جامعة شقراء" تنظم "يوم البحث الطبي ٢" بمشاركة الكليات الصحية و250 طالبًا وطالبة

رعى رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، فعاليات يوم البحث الطبي الثاني، الذي تُنَظمه كلية الطب بمشاركة 6 كليات صحية بالجامعة.
ويضم "يوم البحث الطبي" أكثرَ من 19 ملصقًا بحثيًّا طبيًّا، إضافة إلى عقد أكثر من 10 جلسات علمية تتناول 5 موضوعات نوعية من إعداد طلاب وطالبات الجامعة، وبإشراف نخبة من الأكاديميين، وبحضور وكلاء الجامعة وعدد من عمداء الكليات والعمادات المساندة بالجامعة والطلاب والطالبات.
وتَضَمن برنامج الحفل، استعراضًا لعدد من المواد المرئية التي تسجل رحلة الطالب الجامعي بكلية الطب، ومقاطع مرئية تُسَلط الضوء على حجم الإنجازات البحثية والنشر للأوراق العلمية على مستوى كلية الطب بجامعة شقراء مقارنة بالسنوات الماضية.
وتناولت أعمال وفعاليات البرنامج، موضوعاتٍ نوعية من أبرزها: رصد مستويات الوعي بمرض فرط نشاط الغدة الدرقية، ومرض نقص البوتاسيوم كمؤشر لحالات الغيبوبة الكبدية، وكذلك دراسة تحليلية حول الصحة النفسية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى قياس تأثير قوة القانون على منع استخدام المضادات الحيوية بدون وصفة طبية عند أطباء مراكز الرعاية الأولية، وتأثير نقص فيتامين "د" وأوميجا 3، على النساء المصابات بسكر الحمل، وكذلك تأثير القلق والضغوطات على الأداء الأكاديمي لطلاب الكليات الصحية.
من جهته، أوضح رئيس الجامعة في كلمته بمناسبة انطلاق أعمال يوم البحث الطبي الثاني، أن الجميع يعلم حجم ما تحظى به جامعاتنا من دعم من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لتتحول بمسيرتها إلى الأعمال المؤثرة التي تعكسها لغة الأرقام؛ مؤكدًا أن ما حققته الجامعة -ممثلة في كلية الطب- من تطور بحثي؛ هو أكبر دليل على ذلك.
وتابع: "شهد يوم البحث الطبي في نسخته الثانية ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الكليات المشاركة والذي وصل إلى 6 كليات من الجامعة وهذا مؤشر على التناغم الجم والتعاون المشترك وتوسع خطط الجامعة في مجال الأبحاث العلمية والمجالات الأخرى".
وأضاف: "إن انعقاد أعمال يوم البحث الطبي الثاني؛ يأتي عقب نجاح الجامعة في استضافة اجتماع لجنة عمداء كليات الحاسب بالجامعات السعودية، والذين أكدوا تميز مخرجات جامعة شقراء التعليمية، وقبلها اعتماد هيئة تقويم التعليم والتدريب لبرنامج بكالوريوس علوم الحاسب، الذي يُعد ثاني اعتماد برامجي نجحت الجامعة في تحقيقه، تحقيقًا لخطتها الاستراتيجية التي تضمنت العمل على تحقيق ثلاثة مستهدفات رئيسية هي: "تعليم مميز، وبحث علمي مؤثر، ومجتمع حيوي".
ويأتي تنظيم الجامعة ليوم البحث الطبي في نسخته الثانية؛ بهدف تنمية مهارات العرض والتقديم للبحوث العلمية، وبث روح التنافس بين الطلاب والطالبات؛ لتحفيزهم على مواصلة التميز، ولإثراء المحتوى العلمي وتشجيع العمل على تنفيذ الأبحاث ذات القيمة العلمية، وعرضها من خلال حدث علمي أكاديمي يبرز ثمرة مسيرتهم التعليمية، ويحتفي بالفائزين بأفضل بحث أو ملصق علمي.