"جامعة شقراء" تنظم "يوم البحث الطبي ٢" بمشاركة الكليات الصحية و250 طالبًا وطالبة

من جهته، أوضح رئيس الجامعة في كلمته بمناسبة انطلاق أعمال يوم البحث الطبي الثاني، أن الجميع يعلم حجم ما تحظى به جامعاتنا من دعم من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لتتحول بمسيرتها إلى الأعمال المؤثرة التي تعكسها لغة الأرقام؛ مؤكدًا أن ما حققته الجامعة -ممثلة في كلية الطب- من تطور بحثي؛ هو أكبر دليل على ذلك.