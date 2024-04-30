"إغاثي الملك سلمان" يوزع ٢٦٤ حقيبة إيوائية في ولاية البحر الأحمر بالسودان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول ٢٦٤ حقيبة إيوائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية بورتسودان بولاية البحر الأحمر في جمهورية السودان، استفاد ١.٥١٨ فردًا، وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى السودان.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب المحتاجة والمتضررة في شتى بقاع الأرض.
على صعيد ثانٍ، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مساعدات إيوائية طارئة لمتضرري السيول والأمطار في مديريتي الوادي والمدينة بمحافظة مأرب بسبب المنخفض الجوي الذي ضربها مؤخراً، شملت 70 خيمة و236 حقيبة إيوائية، استفاد منها 1.416 فردًا بواقع 236 أسرة.
ويأتي ذلك امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.