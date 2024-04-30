"إغاثي الملك سلمان" يوزع ٢٦٤ حقيبة إيوائية في ولاية البحر الأحمر بالسودان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول ٢٦٤ حقيبة إيوائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية بورتسودان بولاية البحر الأحمر في جمهورية السودان، استفاد ١.٥١٨ فردًا، وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى السودان.