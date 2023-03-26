إعادة تدوير أكثر من 16 مليون طن من مواد البناء والهدم في 2022

كشفت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات أنها أعادت تدوير 16 مليون طن من مواد البناء والهدم خلال العام الماضي 2022، وذلك من خلال ذراعها الاستثماري شركة أكام لتدوير المواد للخدمات البيئية المتخصصة في حلول إدارة مواد الهدم والبناء.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "أكام" عبد الرحمن المانع، أن الشركة قامت بمعالجة أكثر من مليوني طن من مواد الهدم والبناء وإعادتها للسوق المحلي، مؤكداً أن "أكام" حققت أرقاماً قياسية.
وقال: "إن "أكام" دشنت مبادرة صناعة البلوك الإسمنتي الأخضر، وذلك من خلال إعادة تدوير بقايا الخرسانة الجاهزة والاستفادة منها وضخها لمصانع البلوك الإسمنتي لتحقيق مفهوم الاقتصاد الدائري و تخفيف الرمي العشوائي للخرسانة، مشيراً إلى أنه تم رصد ميزانية رأسمالية بلغت 160 مليون ريال للتوسع في العمليات التشغيلية والمعالجة ورفع الكفاءة و قيادة القطاع.