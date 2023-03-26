إعادة تدوير أكثر من 16 مليون طن من مواد البناء والهدم في 2022

وقال: "إن "أكام" دشنت مبادرة صناعة البلوك الإسمنتي الأخضر، وذلك من خلال إعادة تدوير بقايا الخرسانة الجاهزة والاستفادة منها وضخها لمصانع البلوك الإسمنتي لتحقيق مفهوم الاقتصاد الدائري و تخفيف الرمي العشوائي للخرسانة، مشيراً إلى أنه تم رصد ميزانية رأسمالية بلغت 160 مليون ريال للتوسع في العمليات التشغيلية والمعالجة ورفع الكفاءة و قيادة القطاع.