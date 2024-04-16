طلاب وطالبات "تعليم ينبع" ينتظمون على مقاعد الدراسة بعد إجازة عيد الفطر المبارك

وبيّنت إدارة التعليم أنها استكملت جميع الخطط والترتيبات والاستعدادات في وقتٍ سابقٍ لاستقبال الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية، وتهيئة بيئة مناسبة لعودة الطلبة، ومتابعة انتظام حضورهم، وتهيئة المباني، وتوفير جميع الوسائل التربوية والتعليمية اللازمة، لضمان سير العملية التعليمية من أول حصة دراسية، مشيدةً بجهود فرق العمل بالإدارة، ومديري ومديرات المدارس في نجاح خطة استقبال الطلبة.