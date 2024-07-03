أمير تبوك يرعى حفل تكريم الفائزين بمسابقة "تحدي القيادة الآمنة" بنسختها الأولى

رعى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا للسلامة المرورية بالمنطقة، بديوان الإمارة اليوم، بحضور الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة تبوك؛ حفل تكريم الفائزين بمسابقة تحدي القيادة الآمنة بالمنطقة في نسختها الأولى، والتي أقيمت بالتعاون مع شركة نيوم والأمانة العامة للجنة السلامة المرورية. واستمرت لمدة 5 أشهر، تحت عنوان "تحدي القيادة الآمنة"، وهدفت إلى تعزيز السلامة المرورية للوقاية من الحوادث وأضرارها، وتحسين سلوك قائدي المركبات بمنطقة تبوك والحفاظ على سلامتهم، إلى جانب تشجيع أفراد المجتمع على القيادة الآمنة.
وأكد أمير منطقة تبوك أن القيادة الآمنة موضوع يمس كل مواطن ومواطنة ومقيم ومقيمة، سواء كانوا في مركباتهم أو يسيرون في الشوارع، والتوعية المرورية في هذا الشأن مهمة.
وتايع قائلاً: نحمد الله بأن الجهود المبذولة بهذا الخصوص من قبل وزارة الداخلية والجهات المعنية متواصلة، وقد أثبتت بنتائجها أن أعداد الحوادث في تناقص، ولهذا السبب أنا سعيد بأن أشارك هذا اليوم.
وشكر أمير المنطقة كل القائمين على هذه المبادرة وعلى رأسهم شركة نيوم ممثلةً بالرئيس التنفيذي للشركة المهندس نظمي النصر والمشاركين من مختلف القطاعات والجهات على ما بذلوه من جهود، موصياً سموه الجميع بأن يكونوا مثالاً يحتذى به في الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ الجميع من كل شر.
وأكد أمين لجنة السلامة المرورية بالمنطقة محمد بن سعد الغامدي على الدور المناط باللجنة، وما قدمته من مشاريع ومبادرات لتحسين مستوى السلامة على الطرق، والتي أسهمت بعد فضل الله في التقليل من الحوادث والحد من خطورتها، مستعرضاً ما قدمته اللجنة من أنشطة وبرامج في هذا الشأن معرباً عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه ورعايته لجميع برامج وأنشطة السلامة المرورية بالمنطقة .
فيما شاهد أمير المنطقة والحضور فلماً وثائقي عن المسابقة، التي تم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي فيها لأول مرة على مستوى المناطق، لقياس سلوكيات قائدي المركبات وسالكي الطرق من الجنسين وتجويد قيادتهم، إلى جانب توعيتهم بخطر الحوادث المرورية بقالب تنافسي يُسهم في إيصال رسالة اللجنة لكل قائد مركبة.
كما ألقى مدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء مهندس علي بن محسن الزهراني كلمة قال فيها: "تولي حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، المواطن والمقيم والزائر العناية التامة بكل ما يضمن سلامتهم، وانعكاس ذلك على سلامة سالكي الطرق ومستخدميها، وذكر بأن وزارة الداخلية عملت على كل ما يمكن العمل عليه لخفض نسب الحوادث وما ينتج عنها من إصابات ووفيات للوصول لمستهدفات ومؤشرات السلامة المرورية وفقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2023، مشيداً بمبادرة القيادة الآمنة التي عملت عليها شركة نيوم بالتعاون مع القطاعات ذات العلاقة، ومقدماً التهنئة لكل الفائزين بهذا التحدي.
وقام الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا للسلامة المرورية بالمنطقة، بتكريم الفائزين بمسابقة تحدي القيادة الآمنة، وشركاء مبادرة القيادة الآمنة من مختلف القطاعات الحكومية والأهلية الذين أسهموا في نجاح فعالياتها طوال فترة إقامتها، حيث بلغ مجموع ما تم رصده من جوائز مالية للجائزة " 500 " ألف ريال، تم توزيع مجملها على شكل مكافآت أسبوعية طوال الخمسة أشهر الماضية على السائقين الملتزمين بالأنظمة المرورية المحددة في اشتراطات الجائزة،
فيما تم رصد 135 ألف ريال مكافأة مالية للعشرة الأوائل، إلى جانب ما سيتم سداده من مخالفات مرورية لعدد 10 فائزين بقيمة تصل إلى 3 آلاف ريال لك فائز، وحصول 10 فائزين على خصومات لتأمين المركبات بنسبة تصل إلى 30%, إضافة إلى ما ستقدمه شركة التعاونية من خصومات في مجال تأمين السيارات لأكثر من 1300 قائد مركبة.
وحصلت المواطنة عزة مساعد على المركز الأول، فيما حصل المواطن عبدالحكيم نزال على المركز الثاني، وحصل على المركز الثالث المواطن محمد بن سعيد.