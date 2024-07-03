أمير تبوك يرعى حفل تكريم الفائزين بمسابقة "تحدي القيادة الآمنة" بنسختها الأولى

كما ألقى مدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء مهندس علي بن محسن الزهراني كلمة قال فيها: "تولي حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، المواطن والمقيم والزائر العناية التامة بكل ما يضمن سلامتهم، وانعكاس ذلك على سلامة سالكي الطرق ومستخدميها، وذكر بأن وزارة الداخلية عملت على كل ما يمكن العمل عليه لخفض نسب الحوادث وما ينتج عنها من إصابات ووفيات للوصول لمستهدفات ومؤشرات السلامة المرورية وفقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2023، مشيداً بمبادرة القيادة الآمنة التي عملت عليها شركة نيوم بالتعاون مع القطاعات ذات العلاقة، ومقدماً التهنئة لكل الفائزين بهذا التحدي.