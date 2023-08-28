"تطوير مفاهيم عسكرية للحرب على الإرهاب".. ورشة عمل ينظمها "التحالف الإسلامي"

وتطرق العقيد "محمود" إلى ماهية المفاهيم العسكرية وأهميتها وأهدافها وعناصرها التي أُسست من أجلها وكيفية بناء مفاهيم عسكرية ذات طابع دولي وفق الأُطر القانونية المعنية بسيادة كل دولة على حدة، مبيناً أن من أهداف بناء مفاهيم عسكرية هو العلوم والمعارف المطلوبة التي توضح كيفية استخدام القوة العسكرية في النزاعات والإطار العام لتنفيذ العمليات العسكرية على المستويات كافة, إضافةً إلى توضيح الثوابت والمتغيرات في الحروب والنزاعات والمساعدة في خلق أرضية مشتركة عند العمل من خلال الأحلاف والتحالفات.