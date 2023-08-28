"تطوير مفاهيم عسكرية للحرب على الإرهاب".. ورشة عمل ينظمها "التحالف الإسلامي"

أقام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم, ورشة عمل بعنوان "بناء وتطوير مفاهيم عسكرية للحرب على الإرهاب" قدمها وأدارها العقيد طيار ركن محمد علي محمود ممثل مملكة البحرين لدى التحالف الإسلامي، وذلك بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء في التحالف, وحضور الأمين العام للتحالف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي.
وتطرق العقيد "محمود" إلى ماهية المفاهيم العسكرية وأهميتها وأهدافها وعناصرها التي أُسست من أجلها وكيفية بناء مفاهيم عسكرية ذات طابع دولي وفق الأُطر القانونية المعنية بسيادة كل دولة على حدة، مبيناً أن من أهداف بناء مفاهيم عسكرية هو العلوم والمعارف المطلوبة التي توضح كيفية استخدام القوة العسكرية في النزاعات والإطار العام لتنفيذ العمليات العسكرية على المستويات كافة, إضافةً إلى توضيح الثوابت والمتغيرات في الحروب والنزاعات والمساعدة في خلق أرضية مشتركة عند العمل من خلال الأحلاف والتحالفات.
وفي ختام ورشة العمل، قال اللواء المغيدي: "أهمية بناء وتطوير مفاهيم عسكرية خاصة بمحاربة الإرهاب تنبع من عدة أسباب، أهمها اختلاف طبيعة النزاع والتهديد، فالمتطرفون فكرياً وعقائدياً لا يمكن مقارنتهم بالعدو التقليدي المعروف والمحدد بدولة أو جيش أو رقعة جغرافية محدده"؛ مؤكداً اختلاف أساليب قتال الجماعات الإرهابية عن تلك التي تتبع الجيوش التقليدية.
وأضاف: "الجماعات والتنظيمات المتطرفة العنيفة لا تعترف بالقوانين الدولية الحاكمة للحرب وأن خلق مفاهيم عسكرية لهذا الشأن له بُعد كبير بتوحيد التوجهات الدولية في مجالات محاربة الإرهاب المختلفة وفق سياسة وسيادة كل دولة وشأنها القانوني".