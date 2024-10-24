"الصناعة" تسلّط الضوء على جهود المملكة في بناء نظام بيئي صناعي متكامل

وأكّدوا أهمية التكامل بين الجهات المختلفة تحت مظلّة النظام البيئي الصناعي، الذي مكَّن المملكة من تعزيز مكانتها العالمية في قطاع البتروكيماويات؛ حيث تحتلّ المملكة الآن أكثر من 70% من هذا السوق، وتواصل تصدير منتجاتها إلى العديد من دول العالم؛ مما جعلها مركزًا صناعيًّا ولوجستيًّا رائدًا على الصعيد العالمي.