"الحماد" يستقبل رئيس هيئة تنظيم القطاع العقاري القطري ويبحثان تعزيز التعاون

استقبل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد بمقر الهيئة في الرياض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في دولة قطر المهندس خالد بن أحمد العبيدلي والوفد المرافق له.
وشهد اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال القطاع العقاري.
واطلّع الوفد على أعمال الهيئة في مجال التنظيم والتشريع للقطاع العقاري بالمملكة، واستعراض الإستراتيجية الشاملة للهيئة العامة للعقار، وتجربتها الرائدة في قطاع التطوير العقاري بأنظمة البيع على الخارطة والمساهمات العقارية وآلية عمل حساب الضمان، والاطلاع على العمليات العقارية من خلال إصدار التراخيص والرقابة وخدمات المركز السعودي للتحكيم العقاري، إضافة إلى زيارة الوفد لمقر الشركة الوطنية للإسكان واستعراضها كأنموذج للعمليات التشغيلية للهيئة وآلية تطويرها للمنصات ومراقبة الخدمات العقارية ، وزيارة مقر عمليات البيع والتأجير على الخارطة والاطلاع على آليات عمل الفريق التشغيلي لها.
من جهتهم، ثمن أعضاء الوفد ما اطلعوا عليه من أنظمة وتشريعات وتجارب ونماذج تشغيليه ومنصات وخدمات عقارية من شأنها أن تعزز من الموثوقية والشفافية في القطاع العقاري، وأكدوا على أهمية تبادل الخبرات والتجارب مما يعزز تذليل التحديات ويدفع بنمو القطاع في البلدين وفق أفضل الممارسات الحضرية المستدامة لبناء مجتمعات عمرانية ذات مسؤولية بيئية تتسم بالحيوية والمرونة ومتوافقة مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.