"الحماد" يستقبل رئيس هيئة تنظيم القطاع العقاري القطري ويبحثان تعزيز التعاون

واطلّع الوفد على أعمال الهيئة في مجال التنظيم والتشريع للقطاع العقاري بالمملكة، واستعراض الإستراتيجية الشاملة للهيئة العامة للعقار، وتجربتها الرائدة في قطاع التطوير العقاري بأنظمة البيع على الخارطة والمساهمات العقارية وآلية عمل حساب الضمان، والاطلاع على العمليات العقارية من خلال إصدار التراخيص والرقابة وخدمات المركز السعودي للتحكيم العقاري، إضافة إلى زيارة الوفد لمقر الشركة الوطنية للإسكان واستعراضها كأنموذج للعمليات التشغيلية للهيئة وآلية تطويرها للمنصات ومراقبة الخدمات العقارية ، وزيارة مقر عمليات البيع والتأجير على الخارطة والاطلاع على آليات عمل الفريق التشغيلي لها.