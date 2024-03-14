"الحمادي" لـ"سبق": "الهيبة التربوية" تجعل الطالب أكثر إبداعًا وتستعيد أدوار المعلم المهنية

وتناول الكاتب الحمادي في تصريح لـ"سبق"، موضوع استعادة هيبة المعلم من ناحيتين؛ إحداهما دور المعلم في تحسين أدواره المهنية والتعليمية والتربوية في الصف، كتعزيز انتمائه المهني، وإتقان مادته التخصصية، وتعلم فنون التدريس والإلقاء، والعناية بالمبادرات التربوية؛ لأنّها تعزز العلاقة بين الطالب والمعلم، والوعي بالمراحل العمرية والفروق الفردية، وأهم نقطة استحضاره رسالته التعليمية والتربوية. وكلما ضاعف المعلم من اهتمامه في إتقان هذه المتطلبات تمكّن من إدارة الصف واستعادة هيبته أمام طلابه والمجتمع.