"وزارة الموارد البشرية": صرف دعم الحقيبة المدرسية يكون مرة واحدة بداية كل فصل دراسي جديد

وأوضح الحساب في رده على استفسار أحد مستفيدي الضمان الاجتماعي أن دعم الحقيبة المدرسية هو دعم مادي، يهدف إلى مساعدة الأسرة المستفيدة من الضمان الاجتماعي في توفير المستلزمات المدرسية لأبنائها، ويُصرف مع كل فصل دراسي لكل تابع منتظم دراسيًّا في التعليم العام.