"وزارة الموارد البشرية": صرف دعم الحقيبة المدرسية يكون مرة واحدة بداية كل فصل دراسي جديد

كشف حساب العناية بالعملاء في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن صرف دعم الحقيبة المدرسية يكون مرة واحدة بداية كل فصل دراسي جديد للطلاب المشمولين في الضمان بشكل تلقائي، بشرط أن يكون العمر من 6 - 18 سنة.
وأوضح الحساب في رده على استفسار أحد مستفيدي الضمان الاجتماعي أن دعم الحقيبة المدرسية هو دعم مادي، يهدف إلى مساعدة الأسرة المستفيدة من الضمان الاجتماعي في توفير المستلزمات المدرسية لأبنائها، ويُصرف مع كل فصل دراسي لكل تابع منتظم دراسيًّا في التعليم العام.
يُشار إلى أن دعم الحقيبة المدرسية البالغ 80 ريالاً لكل طالب وطالبة في التعليم العام كان يودع مع المعاش بعد بداية كل فصل دراسي، وذلك في الموعد المعتاد لصرف معاشات الضمان الاجتماعي بتاريخ الأول من كل شهر ميلادي.
وفي شهر أغسطس الماضي تم إيداع دعم الحقيبة المدرسية في أول يوم من الفصل الدراسي الأول، الذي صادف 18 أغسطس 2024؛ ليتوافق ذلك مع بداية العام الدراسي الجديد، بحسب توضيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في حينه.