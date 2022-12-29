"الإذاعة والتلفزيون" تطلق 5 برامج ترفيهية

وفي التصفيات النهائية تحصل منسقة واحدة على جائزة البرنامج وتبلغ 100 ألف ريال. وخلال كل حلقة تجتمع ثلاث منسقات مظهر، وثلاث راغبات في التغيير، وتختار المنسقات الملابس المناسبة لهن، ثم تضع لمسات الشعر والمكياج بالاستعانة بخبراء التجميل والأزياء؛ للوصول إلى الإطلالة التي ترغب بها كل مشتركة، وتقدم البرنامج المذيعة ليلك الشهري.