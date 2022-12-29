"الإذاعة والتلفزيون" تطلق 5 برامج ترفيهية

أطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون، خلال 2022، خمسة برامج ترفيهية عائلية، تلبي رغبات المشاهدين، وهي: "عالوعد 2 – يلا نغير 2 – جربها – هذا مكانك – أغنيلك"، والتي تقدم المحتوى الترفيهي بقالب تشويقي مع مذيعين يضفون أجواء المرح.
ويحاور الإعلامي هشام الهويش، من خلال البرنامج الحواري الترفيهي "هذا مكانك"، ستة نجوم في كل حلقة يجلسون على طاولة واحدة يتحاورون في مختلف المجالات، ويكشفون أسرارًا ومواقف من حياتهم الشخصية والمهنية.
وتتكون فقرات البرنامج الذي يبث كل يوم سبت على قناة SBC عند الساعة 11 مساءً، من مجموعة ألعاب مسلية واستعراضات فنية والكثير من المفاجآت كل حلقة جديدة في إطار يغلب عليه المرح والبهجة.
ومن خلال برنامج "جربها" عبر قناة السعودية كل سبت 11 مساءً، يخوض مقدمو البرنامج مغامرات وتجارب لفعاليات موسم الرياض وغيرها من الفعاليات؛ للتعريف بأبرز النشاطات الترفيهية والعائلية والوجهات السياحية.
ويقدم البرنامج: مشاري العتيبي، ويعد من أهم نجوم مواقع التواصل الاجتماعي، ومشهور التيك توك سبايكي. ويستضيف مقدمو البرنامج مشهورًا من مشاهير التواصل الاجتماعي أو أحد المشاركين من زوار الموسم، ويبدأون معًا رحلة شيقة من التحديات والمسابقات.
ويتنافس سبعة أطفال بأداء أغاني نجمهم المفضل في حضوره كل حلقة، من خلال برنامج "أغنيلك" لاكتشاف المواهب الغنائية بالمرحلة العمرية من أربع إلى ثمان سنوات.
ويتضمن البرنامج فقرات ترفيهية للأطفال مع وجود عائلاتهم؛ حيث يرصد تفاعلهم مع مطربهم المحبوب وردودهم على الأسئلة التي تُطرح عليهم. ويقدم البرنامج كل من الـ"يوتيوبر" محمد سال، والإعلامي خالد منصور، ويعرض كل سبت 8:30 مساءً على قناة SBC.
ويأتي برنامج "عالوعد" بنسخته الثانية الذي تستضيف فيه النجمة "وعد" أبرز نجوم المملكة والوطن العربي في مجالات الفن والترفيه والإعلام والرياضة؛ لتشاركهم حوارات شيقة حول أبرز محطات حياتهم وكواليس مسيرتهم المهنية، كما يضم البرنامج عددًا من الفقرات الممتعة.
وحلت مجموعة من أبرز نجوم الفن والترفيه والإعلام والرياضة ضيوفًا على البرنامج في موسمه الأول، ويعرض البرنامج على قناة SBC من الأحد إلى الخميس عند الثامنة مساءً.
ويقدم برنامج "يلا نغير" في موسمه الثاني على قناة SBC كل أربعاء 9:30 مساءً، مفهومًا جديدًا للموضة والجمال بقالب عصري وصورة بصرية مبهرة.
وتتنافس من خلاله 24 منسقة مظهر طوال حلقات الموسم الثاني؛ لتحقيق أفضل إطلالة مع الراغبات بالتغيير.
وفي التصفيات النهائية تحصل منسقة واحدة على جائزة البرنامج وتبلغ 100 ألف ريال. وخلال كل حلقة تجتمع ثلاث منسقات مظهر، وثلاث راغبات في التغيير، وتختار المنسقات الملابس المناسبة لهن، ثم تضع لمسات الشعر والمكياج بالاستعانة بخبراء التجميل والأزياء؛ للوصول إلى الإطلالة التي ترغب بها كل مشتركة، وتقدم البرنامج المذيعة ليلك الشهري.