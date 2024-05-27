مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالعليا ينهي معاناة فتاه مع "جنف شديد" وبروز القفص الصدري خلال 6 ساعات

تمكن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالعليا، من إنهاء معاناة فتاه تبلغ من العمر "13" عاما، مع الجنف من النوع النشط والمتطور بالعمود الفقري ، ونجح الفريق الطبي بقيادة الدكتور واصف السباعي استشاري جراحة العظام والعمود الفقري الحاصل على الزمالة البريطانية رئيس الفريق الطبي المعالج، في إجراء عملية معقدة استمرت 6 ساعات، تم خلالها تقويم العمود الفقري وتثبيت ودمج الفقرات بدون أية مضاعفات.
وقال د.السباعي أن المريضة قدمت إلى المستشفى وهي تشتكي من آلام حادة ومزمنة في الظهر، ناتجة عن انحنائين بالمنطقة العلوية والسفلية بالعمود الفقري، تسببا لها في حدوث ارتفاع بالكتف الأيمن أثناء المشي وتشوه بالشكل العام للجسم، بالإضافة إلى شعورها بصعوبة الحركة وأداء المهام اليومية وممارسة حياتها بصورة طبيعية.
مفيداً بأنها خضعت لمجموعة من الفحوصات بأشعة بالرنين المغناطيسي (M.R.I)، بالإضافة إلى التحاليل المخبرية، والتي بينت إصابتها بحالة انحراف "جنف" مضاعف بالفقرات الصدرية والقطنية، وعدم القدرة على الإنحناء على الأرض، وعقب دراسة الفريق الطبي لحالته، وعلى ضوء نتائج الفحوصات والتحاليل، تم إخضاعها لعملية جراحية، تم فيها تقويم العمود الفقري بنسبة 94% وتثبيت ودمج الفقرات، بجهاز مراقبة الأعصاب أثناء الجراحة " Nerve Conduction Monitoring and Somatosensory Evoked Potential" للتاكد من سلامتها والعمل الوظيفي لها، بالإضافة إلى جهاز الملاحة العصبية، الأمر الذي ساهم في انجاح العملية.
وقال الدكتور واصف أن المريضة نومت بالمستشفى لمدة 5 أيام، واستطاعت المشي خلال 24 ساعة فقط من العملية، مع استعادتها القدرة على السير بتوازن، فضلاً عن القوام والمظهر الطبيعي لاستواء طول الكتفين أثناء المشي، وأصبح بإمكانها الاستلقاء والنوم على ظهرها، وقد خرجت من المستشفى في اليوم الخامس وهي بصحة جيدة، كما تمت متابعتها في العيادة وفق جدول الزيارات ما بعد العملية ، وتبين تحسنها وعودتها لممارسة حياتها بصورة طبيعية.
الجدير بالذكر أن مركز طب وجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بمجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا، يعمل به نخبة من الكفاءات الطبية ومجهّز بأحدث الأجهزة والتقنيات وأكثرها أمانًا وفعالية، كنظام الملاحة الجراحية المتطور operative Neuronavigation، وتقنية الميكروسكوب الجراحي Advanced Surgical Microscope أثناء العمليات الجراحية، كذلك تتوافر به أسرّة متطورة من شركة Hill-Rom الأمريكية التي تحتوي على مثبت الرأس Mayfield holder، لضمان استقرار رأس المريض أثناء الجراحات الدقيقة التي تجرى في حال اليقظة. ويقدم المركز خدمات علاجية متكاملة بأعلى المعايير، في مختلف تخصصات المخ والأعصاب والعمود الفقري، لكل الفئات العمرية.