مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالعليا ينهي معاناة فتاه مع "جنف شديد" وبروز القفص الصدري خلال 6 ساعات

مفيداً بأنها خضعت لمجموعة من الفحوصات بأشعة بالرنين المغناطيسي (M.R.I)، بالإضافة إلى التحاليل المخبرية، والتي بينت إصابتها بحالة انحراف "جنف" مضاعف بالفقرات الصدرية والقطنية، وعدم القدرة على الإنحناء على الأرض، وعقب دراسة الفريق الطبي لحالته، وعلى ضوء نتائج الفحوصات والتحاليل، تم إخضاعها لعملية جراحية، تم فيها تقويم العمود الفقري بنسبة 94% وتثبيت ودمج الفقرات، بجهاز مراقبة الأعصاب أثناء الجراحة " Nerve Conduction Monitoring and Somatosensory Evoked Potential" للتاكد من سلامتها والعمل الوظيفي لها، بالإضافة إلى جهاز الملاحة العصبية، الأمر الذي ساهم في انجاح العملية.