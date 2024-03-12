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"الجوازات" تصدر 17509 قرارات إدارية بحق مخالفين للإقامة وأمن الحدود

خلال شهر شعبان.. وتنوّعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل
"الجوازات" تصدر 17509 قرارات إدارية بحق مخالفين للإقامة وأمن الحدود

أصدرت المديريةُ العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق؛ "17509" قرارات إدارية خلال شهر شعبان 1445هـ، بحقّ مواطنين ومقيمين؛ لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوّعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

وتفصيلًا: أكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم "999" في بقية مناطق المملكة.

المديرية العامة للجوازات
مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

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