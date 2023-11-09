فيصل بن فرحان يؤكد لنظيره البريطاني ضرورة رفع الحصار عن غزة

وشدد وزير الخارجية على موقف المملكة الرافض لاستهداف المدنيين بأي شكل، وأهمية التوصل إلى وقف فوري للتصعيد العسكري، مع ضرورة رفع الحصار عن غزة، والإسهام في تأمين ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية للمدنيين.