"نيوم" تعلن نجاح أولى تجارب التاكسي الجوي في المملكة.. الدعيلج: منعطفٌ مهمٌ في مسيرة الطيران السعودي

وستسهم مركبات فولوكوبتر الكهربائية الطائرة eVTOL بشكلٍ كبير في ابتكار نظام تنقلٍ ذكي ومستدام ومتعدد الوسائط في نيوم، الذي سيعتمد في تشغيله على طاقتي الشمس، والرياح بنسبة 100%، وستقوم هذه المركبات بأدوارٍ متعددة منها التاكسي الجوي والاستجابة للطوارئ، وتتميز بأنها أكثر هدوءاً وأسهل في التكيف مع مختلف الظروف، وكذلك أقل كلفة في تشغيلها من طائرات الهليكوبتر المستخدمة اليوم، وهي تتطلب بنية تحتية أقل تعقيداً على الأرض للانطلاق والهبوط، نظراً لقيودها التشغيلية الأقل، فضلاً عن أنها توظف قدرات ذكية ومستقلة تضمن السلامة والتكيف والاستدامة في المستقبل.