الوزير "البنيان" صائغ رواية النجاح لـ"سابك".. على "عرش التعليم"

برز اسم يوسف بن عبدالله البنيان وزيراً للتعليم ضمن الأسماء التي شملها التعديل الوزاري بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وتزخر سيرة "البنيان" الذاتية بعديد من محطات النجاح التي جعلته واحداً من بين النماذج السعودية المُشرّفة.
وقبل توليه منصب وزير التعليم، حصد يوسف بن عبدالله البنيان شهرة واسعة، حيث استطاع أن يحقق خلال سنوات طويلة من العمل، نجاحاً باهراً في جميع المناصب التي تقلّدها، حتى حصل على المرتبة السابعة في قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين بالشرق الأوسط لعام 2021 بحسب قائمة مجلة "فوربس" العالمية، بعدما سجّلت شركة سابك في أثناء توليه منصب نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي، إيرادات بلغت 31.1 مليار دولار خلال عام 2020.
وكان البنيان أيضاً هو الوحيد من القطاع الخاص في الشرق الأوسط والمنطقة العربية، الذي تم اختياره كعضو بمجلس بلومبيرغ العالمي للأعمال.
ويعرف عن البنيان الذكاء الشديد والقدرة على تحقيق النجاح في مجالات مختلفة، لهذا يعد واحداً من أهم الشخصيات الرائدة في مجال الأعمال في المملكة العربية السعودية، منذ أن حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد عام 1987، من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ثم الماجستير في تخصص الإدارة الصناعية عام 1996.
وحتى صدور قرار تعيينه وزيراً للتعليم، شغل "البنيان" منصب رئيس مجلس إدارة شركة سابك للمغذيات الزراعية، وشركة سابك للاستثمار وتنمية المحتوى المحلي "نساند"، والاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا"، ولجنة مصنعي البتروكيماويات إلى جانب عضوية مجلس إدارة مجموعة تداول السعودية، والشركة السعودية لتقنية المعلومات "سايت".
وبالإضافة إلى ذلك، فقد شغل "البنيان" عضوية العديد من مجالس الأعمال والمنتديات ومجالس المؤسسات والهيئات والبرامج في داخل وخارج المملكة، ومنها عضوية: مجلس الأعمال الدولي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي؛ ومجلس الأعمال العالمي المنبثق عن منتدى بلومبيرغ العالمي للأعمال؛ ومجلس إدارة منتدى "بواو" الآسيوي؛ والمجلس الدولي لرابطة المواد الكيميائية؛ والمؤسسة العامة للموانئ السعودية؛ والهيئة العامة للتجارة الخارجية. كما أنه عضو محافظي صناعة المواد الكيميائية والمتقدمة والرئيس المشارك للابتكار التعاوني للتقنيات منخفضة الانبعاثات الكربونية.
وقبل توليه رئاسة مجلس إدارة شركة سابك، شغل يوسف البنيان العديد من المناصب المهمة، ومنها منصب نائب الرئيس التنفيذي للمالية، والمدير المالي للشركة، وقبل ذلك تولى في عام 2013م منصب نائب الرئيس التنفيذي لوحدة العمل الإستراتيجية للكيماويات في سابك، كما تم تعيينه عام 2020م رئيساً لمجموعة الأعمال. B20 لمجموعة العشرين (G20 (تحت رئاسة المملكة العربية السعودية.
وبالإضافة إلى ما سبق، تولى "البنيان" رئاسة مجالس عدد من الشركات منها: شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات "ينبت"، وشركة الجبيل للبتروكيماويات "كيميا"، والشركة السعودية للحديد والصلب "حديد"، وشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب"، بالإضافة لعضوية العديد من مجالس الإدارات واللجان منها مجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، واللجنة التنفيذية لمنتدى الرياض الاقتصادي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والمجلس الاستشاري العالمي لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
نجاح "البنيان" في المناصب التي تقلّدها أتى من عمق إستراتيجية التفكير التي يؤمن بها ويتخذها طريقاً للوصول إلى النجاح، وفي وقت سابق كان يوسف البنيان قد أكّد أن القيمة التنافسية تكمن من خلال امتلاك سلاسل الإمدادات والتنظيم اللوجستي عبر ما يسمى بسياسة الاستدامة التي تحتوي على معايير أساسية تتطرق إلى البيئة والسلامة، لاسيما وأنهما عاملان مهمان جداً في سلاسل الامدادات، بالإضافة إلى فهم احتياجات الزبائن والعملاء.