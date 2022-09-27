الوزير "البنيان" صائغ رواية النجاح لـ"سابك".. على "عرش التعليم"

ويعرف عن البنيان الذكاء الشديد والقدرة على تحقيق النجاح في مجالات مختلفة، لهذا يعد واحداً من أهم الشخصيات الرائدة في مجال الأعمال في المملكة العربية السعودية، منذ أن حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد عام 1987، من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ثم الماجستير في تخصص الإدارة الصناعية عام 1996.