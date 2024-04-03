هيئة النقل تُنفِّذ 41 ألف عملية فحص في مكة والمدينة المنورة خلال الأسبوع الثالث من رمضان

وأشارت الهيئة إلى أن أبرز المخالفات المرصودة في مكة المكرمة تضمَّنت مخالفات في الحافلات، كتشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق، وعدم تجهيز الحافلة بالتجهيزات الفنية اللازمة، وتشغيل الحافلة دون الحصول على بطاقة التشغيل، بينما رصدت في الشاحنات تشغيل المركبة دون بطاقة تشغيل، وعدم توفير وثيقة نقل للبضائع، وعدم توافُر الحد الأدنى من متطلبات السلامة المعتمدة، فيما رصدت في سيارات الأجرة عدم الالتزام بالزي المعتمد أثناء أداء العمل، وإهمال الحالة الفنية للسيارة وصيانتها، إضافة إلى ممارسة النشاط دون الحصول على تصريح أو بطاقة تشغيل.