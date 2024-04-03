هيئة النقل تُنفِّذ 41 ألف عملية فحص في مكة والمدينة المنورة خلال الأسبوع الثالث من رمضان

نفَّذت الهيئة العامة للنقل أكثر من 41 ألف عملية فحص في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك؛ وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الالتزام بالمعايير والأنظمة، وضمان سلامة ضيوف الرحمن أثناء تنقُّلهم.
وأوضحت الهيئة أنها أجرت 34.194 عملية فحص في مكة المكرمة، أسفرت عن رصد 6.100 مخالفة، وتحقيق معدل امتثال بلغ 89%، في حين شهدت المدينة المنورة 7.669 عملية فحص مع رصد 1.118 مخالفة، وتسجيل معدل امتثال بنسبة 91%.
وأشارت الهيئة إلى أن أبرز المخالفات المرصودة في مكة المكرمة تضمَّنت مخالفات في الحافلات، كتشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق، وعدم تجهيز الحافلة بالتجهيزات الفنية اللازمة، وتشغيل الحافلة دون الحصول على بطاقة التشغيل، بينما رصدت في الشاحنات تشغيل المركبة دون بطاقة تشغيل، وعدم توفير وثيقة نقل للبضائع، وعدم توافُر الحد الأدنى من متطلبات السلامة المعتمدة، فيما رصدت في سيارات الأجرة عدم الالتزام بالزي المعتمد أثناء أداء العمل، وإهمال الحالة الفنية للسيارة وصيانتها، إضافة إلى ممارسة النشاط دون الحصول على تصريح أو بطاقة تشغيل.
وفي المدينة المنورة كانت أبرز المخالفات في الحافلات متمثلة في تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة تشغيل، وعدم تجهيز الحافلة بأي من التجهيزات الفنية اللازمة، إضافة إلى تشغيل الحافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل، كما اشتملت مخالفات الشاحنات على تشغيل مركبة دون بطاقة تشغيل، وعدم وجود وثيقة نقل للبضائع، وتشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق مهني أو بطاقة سائق نقل مواد خطرة، فيما تضمنت مخالفات سيارات الأجرة ممارسة النشاط دون الحصول على بطاقة التشغيل، وعدم العناية بالحالة الفنية للسيارة وصيانتها، وعدم التزام السائق بالزي المعتمد أثناء أداء العمل.
وأوضحت الهيئة أن العمليات الرقابية تهدف إلى التأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات الخاصة بممارسة أنشطة النقل البري في مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ لضمان تيسير وأمان رحلة المعتمرين والمصلين.