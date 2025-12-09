السفارة السعودية تُحذّر المواطنين في إندونيسيا وتدعوهم للابتعاد عن مناطق زلزال "سيمولو"

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية إندونيسيا، اليوم الأربعاء 9 ديسمبر 2025م، تنبيهًا عاجلًا إلى المواطنين السعوديين، بعد الزلزال الذي ضرب منطقة سيمولو التابعة لإقليم آتشيه.
ودعت السفارة جميع السعوديين المقيمين والزائرين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد الفوري عن المواقع المتضررة أو المحتمل تأثرها بتبعات الزلزال.
وأكدت أن التحذير جاء استنادًا إلى ما أعلنته السلطات المحلية الإندونيسية، مشددة على أهمية متابعة التحديثات الرسمية والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة.
كما أهابت السفارة بالمواطنين سرعة التواصل في حال حدوث أي طارئ عبر الأرقام المخصصة، لضمان تقديم الدعم والمساندة بشكل فوري.
وخصصت السفارة قنوات الاتصال التالية:
قسم السعوديين: +6285530030000
هاتف الطوارئ: +622128094000