السفارة السعودية تُحذّر المواطنين في إندونيسيا وتدعوهم للابتعاد عن مناطق زلزال "سيمولو"

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية إندونيسيا، اليوم الأربعاء 9 ديسمبر 2025م، تنبيهًا عاجلًا إلى المواطنين السعوديين، بعد الزلزال الذي ضرب منطقة سيمولو التابعة لإقليم آتشيه.