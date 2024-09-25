اليوم الوطني.. شباب من 30 دولة يُهدون المملكة جدارية وطنية بطول 94 مترًا

دشنت "الندوة العالمية للشباب الإسلامي" بالتعاون مع الجامعة العربية المفتوحة في الرياض، اليوم الأربعاء، جدارية "شباب العالم يهنئون المملكة باليوم الوطني الـ 94".
وصممت الجدارية، التي تحمل توقيعات مئات الشباب والشابات من أكثر من 30 دولة حول العالم، بهوية اليوم الوطني السعودي وشعار "نحلم ونحقق" بمساحة 94 مترًا مربعًا، كذكرى عالمية لهذا اليوم العظيم.
وأعرب الأمين العام المساعد للشؤون التنفيذية للندوة د. صالح بن إبراهيم بابعير، عن فخره بمشاركة الشباب في هذا الحدث الوطني، مؤكدًا أن المملكة تشهد نهضة شاملة تشكل فيها مشاركة الشباب والمرأة أكثر من 60% من القوى العاملة، ما يعزز الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.
وأشاد "بابعير" بالدور الإنساني للمملكة الذي يمتد إلى أكثر من 50 دولة حول العالم، مما يعكس روح التضامن والعطاء الإنساني.
كما أشار إلى أن اليوم الوطني السعودي يمثل تجديدًا للعزم على مواصلة البناء وتعزيز قيم الوحدة والانتماء تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.