اليوم الوطني.. شباب من 30 دولة يُهدون المملكة جدارية وطنية بطول 94 مترًا

وأعرب الأمين العام المساعد للشؤون التنفيذية للندوة د. صالح بن إبراهيم بابعير، عن فخره بمشاركة الشباب في هذا الحدث الوطني، مؤكدًا أن المملكة تشهد نهضة شاملة تشكل فيها مشاركة الشباب والمرأة أكثر من 60% من القوى العاملة، ما يعزز الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.