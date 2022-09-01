stc تعيد تدوير أكثر من 5 آلاف جهاز بالتعاون مع جمعية ارتقاء

وقد استفاد من مخرجات المشروع 68 جهة ومنظمة في القطاع غير الربحي على مستوى المملكة.

وتسعى مجموعة stc من خلال هذا المشروع الرائد إلى المساهمة الفاعلة في تنمية وتمكين المنظمات والأفراد الأكثر احتياجا في القطاع غير الربحي، إدراكاً منها بأهمية توازن مسارات التنمية بين الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، لتنعكس على استراتيجيتها في الاستدامة.