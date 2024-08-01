بالأسماء.. "التجارة" تعلن نتائج المرشحين لعضوية إدارة مجلس غرفة الرياض

يذكر أن وزارة التجارة قد قررت في شهر مايو الماضي قيام لجنة الانتخابات بإلغاء الأصوات المستخدمة بطريقة غير نظامية من نتيجة انتخابات غرفة الرياض الأخيرة، كما قررت التمديد لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض الحاليين لفترة ثلاثة أشهر، أو لحين صدور قرار تشكيل مجلس إدارة الغرفة للدورة المقبلة؛ وذلك نظرًا لما رصدته الوزارة وما تلقته من اعتراضاتٍ بشأن انتخابات الغرفة التجارية بالرياض "1445 - 1449هـ"، التي أُجريت خلال الفترة من "19 - 26 شوال 1445هـ" الموافق "28 أبريل - 5 مايو 2024م".