بينها "العمل المرن" و"ضوابط زراعة القمح".. "استطلاع" تطرح 15 مشروعًا لأخذ المرئيات

وطرحت وزارة الطاقة مشروع "لائحة تخصيص الطاقة"؛ بهدف تنظيم تخصيص الطاقة لمستهلكيها في المجالات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من نظام إمدادات الطاقة؛ وذلك لتحقيق الاستخدامات المثلى للطاقة، والإسهام في رفع مستوى الاقتصاد الوطني وتنوعه، وتحقيق مستهدفات مزيج الطاقة، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الاقتصاد الدائري للكربون، وإدارة غازات الاحتباس الحراري، بما لا يتعارض مع الاستراتيجيات المعتمدة من اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية واللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 5 فبراير 2024م.