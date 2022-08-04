هيئة تطوير المدينة تستقبل حافلاتها بالهوية الجديدة

يُذكر أن من أبرز مزايا خدمات النقل العام الجديد في حافلات المدينة، التوقف المتكرر للحافلة، وخدمة المناطق الحيوية بالمدينة، وربط المسارات ببعضها، إضافة إلى وجود مواعيد محددة للحافلات، وذلك بما يحقق تلبية الخدمات لجميع شرائح المجتمع وتسهيل الحركة المرورية في طرقات المدينة المنورة.