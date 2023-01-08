انطلاق فعاليات "الملتقى السعودي لصناعة المعارض والمؤتمرات" في الرياض

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أمجد شاكر، إلى أن الهيئة تطمح ليكون هناك عائد اقتصادي كبير وملموس لصناعة الفعاليات على الناتج المحلي للمملكة وخلق للوظائف الدائمة والمؤقتة، مشددا على أهمية تطوير الكوادر البشرية باعتباره الركيزة الأهم في أي عمل.